Éderson confirma titularidade, e Tite escalará seleção mista contra Arábia

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Tite dará sequência aos testes na seleção brasileira. Atento a novos nomes, o treinador escalará uma equipe praticamente mista para o amistoso da próxima sexta-feira (12), contra a Arábia Saudita, em Riade.

O que era uma tendência foi confirmado por um dos novos titulares. Em entrevista coletiva antes do treinamento desta terça-feira (9), o goleiro Éderson revelou que estará em campo no primeiro duelo desta data Fifa e qual o pensamento de Tite para os jogos.

"Tite reuniu eu, Alisson e Taffarel ontem [segunda, 8] após o treino e passou a ideia dele para os amistosos da semana. Planejamento é que eu atue no primeiro jogo, e o Alisson, no segundo. Fiquei feliz em saber que terei essa oportunidade", comentou o goleiro do Manchester City.

"A ideia dele é testar o máximo possível de jogadores por ser um novo ciclo e explicou que deseja ter a oportunidade de ver muitos que ele ainda não viu", completou Éderson.

No segundo jogo, contra a Argentina, na próxima terça-feira (16), Tite já adiantou que escalará sua força máxima. "Independente da situação, é um clássico. É força máxima. Importante vencer e vamos em cima disso", disse o técnico, durante convocação para os jogos deste mês de outubro.