Edição comemorativa de Pequenas Caquinhas, no Teatro Zé Maria

Da redação

'Pequenas Caquinhas' extrai humor de todas as maneiras possíveis dentro do teatro. Seja do ator, do texto, dos elementos técnicos, de um adereço inesperado, sempre abusando da imaginação da plateia. A montagem traz uma comédia inteligente, que não faz uso de apelações gratuitas – como palavrões e interação ofensiva com a plateia. O nome é bastante sugestivo, mas não é nada disso que você está pensando. O “pequenas” é somente por causa do tamanho curto às vezes curtíssimos dos quadros apresentados, e as “caquinhas” são simplesmente devido ao fato do grupo partir dos mais ínfimos detalhes para criar grandes cenas de muito humor.

O espetáculo estreou em abril de 2004, e durante esses 18 anos de carreira, as várias cenas da peça foram trocadas, recriadas, substituídas. Há um cálculo de que mais de 120 cenas diferentes tenham sido usadas na peça durante toda a sua existência.

Serviço

Pequenas Caquinhas

Quando: De 25 a 27 de outubro, às 20h

Onde: Teatro Zé Maria – O Teatro da Classe

Classificação: Maior 10 anos

Quando: R$40,00 (quarenta reais). 50% de desconto para alunos Antropofocus, promoção nas redes sociais (mediante lista com os contemplados na bilheteria do teatro), lista de convidados da equipe para descontos.