Editorial de moda revela a força de curitibanas que enfrentaram o câncer de mama

Redação Bem Paraná

Um editorial de moda que revela a verdade das mulheres que passaram pelo câncer de mama, mas que unidas mostraram a fortaleza que habita dentro de cada uma delas. Esse foi o objetivo do fotógrafo Paulo Cibin, que retratou a visão de mulheres reais que são felizes, tem seu poder e sabem que o feminino se une a plenitude de viver sem ter medo. O ensaio contou com o apoio da Associação das Amigas da Mama (AMMAS).

"O poder feminino se encontra em cada lugar em que estão, o câncer de mama é e foi real na vida de cada uma delas, mas juntas são maiores. A “Amigas da Mama” trabalha para que possam revertem a experiência que tiveram com a doença em prol de outras mulheres que estão enfrentando a mesma situação e que precisam de apoio para que possam enfrentar a doença com mais força", diz o fotógrafo.

As modelos são Daniele, Jaqueline, Juliana, Lisandra, Maria Aparecida e Marlene, com styling de Jorge Moura (@jorgmoura), beleza de:Johnes John (@jhonesjohn). O ensaio conta com a produção de Anderson Amaral (@a2nder) e Rudy Sarnovski (@rudyuberbird) e assistência de fotografia de Cadu Oliveira (@ceocadu ) e Gutierrez Erdmann (@gutyerrez). O retouch ficou por conta de Jessimary Dias (@jrmyd) e o design é de Gustavo Benato (@gustavobenato). A direção de arte é deAlyson Michalski (@michalski__), da Forum Models.