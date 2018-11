Edson e Deia Cypri anunciam gravidez após tratamento de inseminação artificial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, e a mulher, a apresentadora Deia Cypri, anunciaram nesta terça-feira (6) que estão esperando o primeiro filho do casal. Esse é o segundo casamento de Edson, que já é pai de Iago, 22, Vitória, 19, e Vitor 17.

Segundo o cantor, a sensação de ser pai após tanto tempo é quase como ser um pai de primeira viagem. "Estou feliz porque é uma nova fase para mim. Eu já tenho três filhos e encontrei a mulher da minha vida, então já estávamos pensando nessa possibilidade", disse ele.

Grávida de 12 semanas, Deia compartilha o mesmo pensamento: a gravidez aconteceu na hora certa. Para ela, os 7 anos de relacionamento levaram o casal à uma situação mais estável tanto na vida pessoal quanto na profissional.

"Todo esse tempo que tivemos juntos foi para nos conhecermos, criar aquela segurança entre nós dois, construir um amor verdadeiro. Algo que, se tivéssemos atropelado alguma fase, não conseguiríamos viver", diz ela. Quanto aos nomes, os casais escolheram Bella, se for menina e Miguel, se for menino.

O casal optou por um processo de fertilização in vitro e inseminação artificial, menos invasivo para Edson, que passou por um processo de vasectomia há alguns anos. O processo foi conduzido pelo médico Felipe Lazar, especialista em inseminação.

"Fizemos duas tentativas. Da primeira vez colocamos dois embriões e nenhum pegou. Na segunda tentativa, quando a gente achava que não ia dar certo e já estava todo mundo meio desanimado a gente fez e deu certo. São as coisas de Deus, não é do jeito que a gente quer, é o jeito que Ele quer", disse Edson.

A rotina dos dois deve mudar nos próximos meses, mesmo antes do nascimento da criança. Com os enjoos do início da gravidez, Deia diz que já está tentando diminuir o ritmo. "Eu sou muito ativa, trabalho muito, gravo bastante, faço eventos e nesse início de gestação não conseguia fazer nada. Parecia que eu estava em outro mundo", brinca ela.

A intenção agora é aproveitar o momento ao lado do marido, para que ambos possam vivenciar essa experiência. "Quero dar uma desacelerada para acompanhar ele, para a gente curtir junto. Quero me dedicar para estar perto dele, estou abrindo mão um pouquinho do meu trabalho para acompanhá-lo nas viagens e ficarmos juntos", disse a apresentadora.

O mesmo vale para Edson, que pretende diminuir a agenda de shows. Ele diz que não pôde acompanhar com afinco a infância dos três primeiros filhos por conta do trabalho. "Minha vida era uma correria frenética, fazia 30 shows por mês. Hoje continua uma loucura mas tenho o conforto de conseguir voltar pra casa, adaptar meus horários."

O cantor acrescenta que está ansioso com o nascimento do bebê. "Estou sonhando com a possibilidade de criá-lo, trocar as fraldas, levar na escola, ir em reunião de professoras. Estou viajando na maionese, curtindo para caramba essa fase!"