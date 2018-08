Após deixar o Coritiba, Eduardo Baptista é contratado pelo Sport

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sport anunciou nesta quarta-feira (15) a contratação do técnico Eduardo Baptista. O novo comandante vai substituir Claudinei Oliveira, que havia pedido demissão no domingo (12), após a derrota do time pernambucano para o São Paulo na Ilha do Retiro.

Baptista estava trabalhando até sexta-feira passada (10) no Coritiba. No entanto, não resistiu à pressão após o empate em casa com o Sampaio Corrêa e acabou demitido.

Eduardo chega ao clube justamente quatro meses depois de seu pai, Nelsinho Baptista, ter pedido demissão por problemas com a diretoria do Sport.

Essa será a segunda passagem de Eduardo Baptista no comando do Sport. Em sua primeira passagem, entre 2014 e 2015, conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano.

"Em 2015, Eduardo participou da melhor campanha do Clube na era de pontos corridos do Brasileirão. Em um ano e sete meses à frente do Sport, foram 127 partidas, com 55 vitórias, 35 empates e 37 derrotas (aproveitamento de 53%)", destacou o site oficial do clube.

A missão de Eduardo Baptista, porém, não é nada fácil. O Sport não vence há oito rodadas no Campeonato Brasileiro e está próximo da zona de rebaixamento. A estreia do treinador será no sábado, às 16h, na Vila Belmiro, contra o Santos, que é justamente um dos quatro times do Z-4.