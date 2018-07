EDUARDO LEAL VENCE A 1ª ETAPA DO CIRCUITO 30+

Jurandyr Schelles

A primeira etapa do Circuito 30+ da FPCG aconteceu nesta quarta-feira – dia 18 – no Clube Curitibano. O campeão foi o golfista Eduardo Leal do Santa Mônica Clube de Campo, que terminou a disputa com 75 gross.

Na categoria Pré Sênior Ouro, o campeão foi Denis Rodrigo da Silva com 69 net, seguido de José Lima dos Santos Jr com 70 net e Geraldo de Carvalho, também 70 net. Na Prata, o vencedor foi Guilherme Augusto Cleto com 75 net, Raul Avelino, também 75 net, ficou em segundo e Manoel Alberto M. Schwartz, em terceiro, com 78.

Na categoria Sênior Ouro, o primeiro lugar ficou para Ovidio Lacerda com 71 net, seguido de Yoshihiro Miyamura, com 75 e Nelson Yamamot, também 75. Na Prata, o título ficou com Rodrigo Fuchs que fez 72 net, seguido de Edmilson Meinischiemdt, com 73 e Sergio Luiz de Andrade, também com 73.

Na categoria Super Sênior Ouro, o vencedor foi Paulo Kokubu, com 69 net, em segundo ficou João Mercer, com 72 e em terceiro Luiz Alceu Ferreira, com 77. Na Prata, o campeão foi Nelson Andrade, com 71 net, seguido por Cheigi Nakano, também com 71 e, em terceiro, Patrice Albert Van, com 72.

Fabiano Ribeiro levou o prêmio especial – Near Pin – por ser o jogador que colocou a bola mais próxima do buraco 14 com apenas uma tacada.

Ao término dos jogos, a confraternização ficou por conta do churrasco que reuniu os golfistas antes mesmo da cerimônia de premiação.

Os patrocinadores oficiais da FPCG são: Poliservice, Weiku, Kapersul, 10 Pastéis, E-tourism, Dorigo, Cárrer e Otello. O apoiador do torneio foi a Águas Sferriê.

ARTHUR LOCOMAN E ZENILDA ALVES VENCEM O 15º ABERTO DE GOLFE DO SMCC

Neste domingo encerrou-se o 15º Aberto de Golfe do Santa Mônica Clube de Campo, o torneio contou com a participação de 78 golfistas. Os grandes campeões foram Arthur Locoman dos Santos do Clube Curitibano e Zenilda Alves de Souza do Alphaville Graciosa Clube.

Na categoria masculina, o juvenil Arthur Locoman dos Santos foi o único a fazer uma volta abaixo do par, encerrando o domingo com menos três, tornando-se o campeão com um total de 146 tacadas. O vice-campeão foi Diego Veiga com quatro tacadas de diferença (78/72) total de 150.

Na categoria feminina a golfista Zenilda Alves de Souza manteve-se na liderança nos dois dias de torneio e venceu com 178 tacadas. A vice-campeã foi Naiara Costa com 194 tacadas.

Na categoria M1 – O campeão foi Odair Lima com 143 net, seguido de Donato Cardoso da Silva com 145 e Edilson Alves de Andrade com também 145 net.

Na categoria M2 – O primeiro lugar ficou com Licir Brito com 140 net, o segundo lugar ficou para Flavio Cardoso com 142, seguido de João Tamborim também com 142 net.

Na categoria M3 – O vencedor foi Rafael Villen Rosa com 127 net, seguido por Nelson Yamamoto com 134 e Sergio Andrade com 136 net.

Na categoria M4 Stableford – O golfista Vinicius Feltrin conquistou o título com 71 pontos, em segundo lugar ficou Raul Avelino com 68, seguido de Walter Souza com 66 pontos.

Na categoria F2 Stableford – A campeã foi Elione Salibian com 60 pontos seguida de Keda Ivanchechen com 47 pontos.

Nas categorias especiais os campeões foram: Diego Veiga (Longest Drive Geral) e Renildo Pramio (Near Pin Geral)

Os patrocinadores do torneio foram: Top Pizza, Construtora HassFerreira e Expressiva casa de presentes.



INSCREVA-SE PARA A 1ª ETAPA DO CIRCUITO BEST GOLF

O Joinville Country Club sediará a primeira etapa do Circuito Best Golf no próximo dia 26 de abril, o torneio é considerado um dos maiores circuitos femininos do país. O shot gun será realizado ás 10 horas.

A programação social será marcada com café da manhã e almoço com música ao vivo.

As inscrições deverão ser realizadas diretamente com o clube pelo telefone (47) 3489-9620 ou pelo e-mail: [email protected] O valor da inscrição é R$ 130,00.

O Circuito é disputado em quatro etapas, sendo em cada uma, jogados 18 buracos. A modalidade será Stroke Play para todas as categorias. Confira a agenda completa:

1ª Etapa: 26/04 – Joinville Country Club;

2ª Etapa: 28/06 – Clube Curitibano;

3ª Etapa: 27/09 – Alphaville Graciosa Clube;

4ª Etapa: 25/10 – Graciosa Country Club.

Os patrocinadores são: Investcorp Empreendimentos e Civilcon Construtora.

NOTA DE FALECIMENTO

Com grande pesar comunicamos o falecimento do ex presidente da FPCG, Leonardo Victor Siedel, filiado ao Graciosa Country Clube. Siedel esteve a frente da Federação durante os anos de 1996 e 1997. O velório acontece hoje, dia 19, no Cemitério Protestante, das 14h00 até às 21h00.

Endereço: Travessa Luthero, 123 – Alto da Glória, Curitiba – PR

Nossas condolências aos entes queridos!