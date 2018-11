Eduardo Leite (PSDB) chega a 38% dos votos válidos no Rio Grande do Sul, segundo Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eduardo Leite (PSDB) alcançou 38% das intenções de votos válidos na eleição para governador do Rio Grande do Sul e mantém-se à frente do atual governador, José Ivo Sartori (MDB), que tem 32%.

Mais distante, Miguel Rossetto (PT) tem 14%. É seguido de Jairo Jorge (PDT) com 11%, além de Mateus Bandeira (Novo), com 1%.

Em um segundo turno, no cenário atual, Leite vence Rosetto com 50% dos votos, contra 34% de Sartori.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa entrevistou 1.806 pessoas entre os dias 4 e 6 de outubro, com nível de confiança de 95%. Contratada pelo Grupo RBS - RBS Participações S/A, ela foi registrada no TRE com o número RS-08318/2018 e no TSE.