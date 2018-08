Educação executiva agrega valor ao negócio

A área de Recursos Humanos, hoje vista por algumas organizações como Capital Humano, tem um papel fundamental no processo de implantação da educação executiva nas empresas. Para que essa formatação do programa aconteça da melhor forma, em primeiro lugar, o RH precisa estar consciente e convencido da sua importância estratégica no processo de geração de valor para os clientes de sua empresa.

Áreas estratégicas e prioritárias

O próximo passo é identificar as áreas estratégicas e prioritárias que merecem e precisam da sua imediata atenção. Depois, um analista sênior de RH deve acompanhar as atividades dos colaboradores das áreas-chave e também entrevistá-los, visando identificar as suas reais necessidades de aperfeiçoamento profissional (explícitas e implícitas). A partir desse ponto, o RH deve procurar uma instituição de ensino com tradição, reputação, de reconhecida capacidade – tanto pelo mercado como pela sociedade – e inovadora, e começar a desenhar e customizar um curso específico para atender a sua empresa com grande probabilidade de sucesso. Alguns aspectos importantes: funcionários conscientes sobre a importância do curso no seu desenvolvimento profissional e comprometidos com o aprendizado; que o curso seja ministrado longe do local de trabalho.

Desenvolvimento gerencial liderado pelo RH

Nessa esteira, o RH deve assumir a liderança explícita desse processo e desenhar com os gestores internos os requisitos para esse programa, negociando com a instituição de ensino soluções de interesse para o que a organização deseja. Na prática, quanto mais estratégico o RH é, mais fácil é o desenvolvimento de um programa de educação executiva que faça sentido e dê retorno para a organização. Os melhores programas de educação são aqueles que trabalham os vários níveis da organização: gerencial e técnico, e não apenas executivo. Essa é a chave do desenvolvimento das lideranças nas empresas.

Alguns passos para a educação executiva

Defina o público-alvo; Realize um levantamento de necessidade de competências que precisam ser desenvolvidas nos colaboradores que compõem o público-alvo; Defina quais metodologias são relevantes para o desenvolvimento das competências levantadas; Defina quais itens precisam ser customizados para maior aderência do curso a ser desenvolvido; Estabeleça as formas para medir o conhecimento desenvolvido e retido após o cursos; Elenque formas de fazer o conhecimento desenvolvido no curso ser utilizado no dia a dia da organização; Formule como medir o retorno sobre o investimento (ROI).Da equipe de redação do SalárioBR.

