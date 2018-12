Educação vai preservar família e moral humanista, diz ministro de Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escolhido por Jair Bolsonaro (PSL) para assumir o Ministério da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez afirmou em sua primeira carta como futuro ministro que a sociedade brasileira é conservadora e que vai preservar os valores morais e da família em sua gestão.

"Pretendo colocar a gestão da Educação e a elaboração de normas no contexto da preservação de valores caros à sociedade brasileira, que, na sua essência, é conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista", afirmou Vélez em texto divulgado nesta sexta-feira (23), um dia após ter sido anunciado pelo presidente eleito.

Vélez nasceu em Bogotá, na Colômbia, em 1943. Naturalizou-se brasileiro em 1997. É formado em filosofia pela Universidade Pontifícia Javeriana e em teologia pelo Seminário Conciliar de Bogotá. Professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), é autor de livros como "A Grande Mentira - Lula e o Patrimonialismo Petista".

Na carta, Vélez adotou tom elogioso a Bolsonaro, dizendo que ele foi o único a captar o sentimento do brasileiro após os protestos de 2013. Segundo ele, a polarização na política se deu devido à "instrumentalização ideológica da educação em aras de um socialismo vácuo".

O texto, escrito em tom de manifesto, defende bandeiras comuns com Bolsonaro, como a Escola sem Partido. "A preservação de um pano de fundo de respeito à pessoa humana é fundamental. Não à discriminação de qualquer tipo. Não à instrumentalização da educação com finalidade político-partidária. Sim a uma educação que olha para as pessoas, preservando os seus valores e a sua liberdade", disse.

O futuro ministro defende a descentralização da política e da educação, repetindo um dos lemas de Bolsonaro: "menos Brasília e mais Brasil".

"O sistema educacional deve olhar mais para as pessoas ali onde elas residem: nos municípios. O Estado brasileiro, desde Getúlio Vargas, formatou um modelo educacional rígido que enquadrava todos os cidadãos, olhando-os de cima para baixo, deixando em segundo plano a perspectiva individual e as diferenças regionais", escreveu.

No texto, Vélez defendeu ainda a "dignidade" e a valorização dos professores e da educação básica e fundamental. "Assistimos a uma desvalorização da figura dos professores, notadamente no ensino fundamental e médio. Ora, essa situação negativa deve ser revertida mediante uma política educacional que olhe para as pessoas", afirmou.

O governo de transição ainda não definiu o tamanho da pasta que será comandada por Vélez. Está ainda em estudo a unificação de Educação com Cultura e Esportes. Outro ponto em análise é a gestão de Ensino Superior, que pode ficar aos cuidados do Ministério de Ciência e Tecnologia, a cargo do astronauta Marcos Pontes.

O anúncio de Vélez foi feito na noite de quinta-feira (22), após crise gerada com a bancada evangélica na véspera. O nome do educador Mozart Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, para o MEC, desagradou os deputados, que o consideram "esquerdista".

Além de ser nome que agrada os filhos políticos de Bolsonaro, Vélez tem o apoio do escritor Olavo de Carvalho.

Membros da bancada evangélica da Câmara disseram estar satisfeitos pela nomeação de Vélez. "Nós estamos contempladíssimos com a escolha", afirmou à Folha o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), um dos aliados próximos de Bolsonaro.

A opinião é ratificada pelo presidente da frente parlamentar evangélica, deputado Takayama (PSC-PR).

"Se fosse para dar uma nota de zero a cem para o Bolsonaro, daríamos cem", disse.

Em postagens nas redes sociais e em seu blog "Rocinante", criado em 2009, Vélez é entusiasta do Escola sem Partido e defensor de um Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) menos doutrinador.

O nome do blog dele é uma homenagem ao cavalo de Dom Quixote, personagem do livro de Miguel Cervantes que, segundo o futuro ministro, foi alvo "de espancamentos, infortúnios e glórias".