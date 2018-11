Ela está indo muito bem', diz irmã de Demi Lovato sobre reabilitação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao programa Popcorn Talk, a atriz Madison De La Garza, irmã de Demi Lovato, afirmou que a cantora está indo bem em seu processo de reabilitação.

Madison participou do programa de entrevistas sobre cinema ao lado do ator James Boyd. Os dois lançaram o curta-metragem de ficção científica "Subject 16", disponível no YouTube.

No meio do papo com o apresentador, a atriz comentou sobre o processo de reabilitação pelo qual a sua irmã passa. "Ela está indo muito bem, ela está trabalhando duro por sua sobriedade, e nós estamos incrivelmente orgulhosos por ela", afirmou Madison.

A atriz conta que a família está unida para ajudá-la, mas não é um processo fácil. "Isso tem sido louco para nossa família, é muita coisa, mas estamos atravessando isso juntos e todos os dias. Nós já passamos por muita coisa juntos e todas as vezes que passamos por algo, saímos sempre cem vezes mais fortes do que antes", afirmou Madison.

A irmã já havia feito uma homenagem a Demi no dia do aniversário da cantora, em agosto.

Madison postou em seu perfil do Instagram uma foto em que ela e Demi aparecem crianças. "Hoje poderia ter sido um dos piores dias da minha vida, mas ao invés disso, eu vou passá-lo agradecendo a Deus, aos incríveis médicos, à equipe da Demi, e todos ao redor do mundo que ofereceram seu apoio - sem todas essas pessoas eu não teria mais a minha irmã mais velha", escreveu na legenda.