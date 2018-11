Eleição altera horário de alguns museus neste domingo em Curitiba

Redação Bem Paraná

No 2º turno das eleições que acontece neste domingo (28), alguns museus do Paraná funcionam em horário alternativo.O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) funciona especialmente das 13h às 16h. Por lá, a dica é aproveitar a mostra "CINEMIS", que revela mais sobre a história do cinema a partir do" de objetos do "Acervo Aramis Millarch" e do "Acervo do Cine Morgenau", ambos mantidos pelo MIS-PR.

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) e o Museu Oscar Niemeyer (MON) ficam abertos do meio-dia às 18h, com acesso até 17h30. Neste dia, o visitante poderá participar no MON da oficina livre "Música e expressão", das 12h às 17h, com a técnica de pintura com tinta guache. Às 16h30, acontece a visita mediada à exposição "Arte_decodificação cosmológica", com a equipe do Educativo.

Já no MAC-PR, que funciona na sala 8 do Museu Oscar Niemeyer, o público pode conferir a mais recente exposição "Tempos Sensíveis" que reúne obras do acervo do museu como pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e instalações que têm como tema a natureza humana, as suas perplexidades, carências e desconfortos.

O Museu Paranaense vai funcionar no horário de sempre aos domingos, das 10h às 16h. No museu, o público pode conferir diversas exposições que revelam a história do Paraná bem como conhecer a exposição "Belas Artes 70 anos: Ensinando e Produzindo Arte", que contempla objetos históricos e artísticos, além de obras de arte da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), mais conhecida pelos curitibanos como Belas Artes. A mostra encerra-se em novembro.

Além do farto material histórico, como fotografias, filmes, mapas, livros e ilustrações, referente à participação brasileira, através da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira e da Marinha de Guerra do Brasil, outras peças e documentos cedidos pelas diversas nações envolvidas no conflito, podem ser admirados.

O Museu Alfredo Andersen está fechado pois passa por uma reconfiguração do espaço para exposições desde agosto deste ano. O Museu do Expedicionário vai estar fechado no dia 28/10.

Confira o horário de funcionamento dos Museus neste fim de semana de eleições:

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes 999

Sábado das - 10h às 18h

Domingo (dia 28/10) – das 12h às 18h

Ingressos : R$ 20,00 - R$ 10,00 (meia-entrada)

Venda de ingressos até 17h30



Museu do Expedicionário

R. Comendador Macedo, 655 - Alto da XV,

Sábado das 10h às 12h e 14h00 às17h00

Domingo (dia 28/10) - FECHADO

Museu Paranaense

Rua Kellers, 289 - Alto São Francisco

Sábado e domingo em horário normal - 10h às 16h.

Museu da Imagem e do Som - PR

Rua Barão do Rio Branco, 395 - Centro

Sábado e domingo em horário normal - 13h às 16h

Museu de Arte Contemporânea

Funciona na Sala 8 - Museu Oscar Niemeyer | Sala 8

10h às 18h

Rua Marechal Hermes 999