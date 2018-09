Eleição de Haddad vai ser resposta do povo ao golpe, diz Lula em bilhete

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) desde abril, escreveu um bilhete publicado em seu perfil no Twitter neste sábado (15).

No recado, ele diz: "A eleição do Haddad vai ser a resposta do povo brasileiro ao golpe! Aos que sabotaram a democracia e tentaram impedir a soberania do voto popular. Lula."

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação de Lula, foi oficializado candidato do PT à Presidência na semana passada. Ele registrou 13% das intenções de voto em pesquisa Datafolha na sexta-feira (14).