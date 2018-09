Eleição presidencial será decidida na reta final, diz Doria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Doria, afirmou nesta quarta (19) que não se assusta com recente pesquisa Ibope que mostra o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) em quarto lugar com 7% das preferências do eleitorado.

"Essa é uma eleição de reta final. Os últimos 20 dias, sobretudo os 7 dias finais, serão decisivos. E onde a decisão do eleitor está sendo feita no último momento", disse Doria, em debate organizado por Folha de S.Paulo, UOL e SBT. "Até o último momento poderemos ter viradas".

Questionado se poderia apoiar Jair Bolsonaro (PSL) caso Alckmin não vá ao segundo turno, insistiu que apoiaria o candidato tucano.