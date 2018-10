Eleições não devem atrapalhar o Dia das Crianças

Da Redação Bem Paraná

O próximo sábado, véspera do primeiro turno das eleições de 2018, também vai ser de brincadeiras voltadas para comemorar o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Além de shoppings que criaram programação especial para a data, também acontece a sétima edição do Centro Histórico Divertido. A coincidência com as eleições neste ano, contudo, não deve impactar negativamente a data.

No mês passado a Associação Comercial do Paraná (ACP) divulgou uma estimativa que mostra que o Dia das Crianças de 2018 terá alta nas vendas, e o tíquete de compra também. Em 2017, o tíquete médio de compra no dia das crianças foi de R$ 117,00, para esse ano a expectativa de gasto é de R$ 135,00.

Para estimular as vendas, os shoppings lançam no fim de semana atrações para a criançada. O Shopping Estação, as atividades do mês começam no sábado, quando será encenado o novo musical infantil “Zum Zum Zum”, da trupe de artistas Tupi Pererê. O espetáculo é composto por uma mistura bem delicada de poesia, contos e canções que falam do tempo, das estações do ano e de memórias da infância.

No fim de semana das crianças, o shopping tem uma programação com um circuito de brinquiedos de duas horas para pais e filhos, e o Circo Interativo no dia 20 de outubro, com Marina Prado Cia de Artes. E no fim do mês as atrações do Estação se misturam ao Halloween.

Centro Divertido

O Centro Histórico Divertido, uma iniciativa dos empresários da região do Centro Histórico, reúne brincadeiras, teatro, oficinas e jogos gratuitos para toda a família. A programação é das 10 às 18 horas. Além disso, algumas empresas associadas, do entorno prepararam pratos kids com preços especiais.

A grande maioria dos eventos acontece em espaços fechados e mesmo com chuva serão mantidos. O Evento conta com o patrocínio do Sebrae e Fecomércio e apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).