Eleições presidenciais já têm cinco candidatos confirmados

Da redação

Nos primeiros três dias de convenções nacionais, cinco candidatos a presidente da República foram confirmados pelos partidos políticos: Jair Bolsonaro, (PSL), Ciro Gomes (PDT), Paulo Rabello de Castro (PSC), Guilherme Boulos (PSol) e Vera Lúcia (PSTU). Enquanto o PSol e o PSTU lançaram a chapa completa, o PDT, PSL e o PSC ainda vão escolher os candidatos a vice-presidente.

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), 63 anos, foi confirmado ontem como o candidato à Presidência da República nas eleições deste ano pelo Partido Social Liberal (PSL). Embora presente à convenção do partido ao qual se filiou, a advogada Janaina Paschoal disse que ainda não aceitou o convite para ser vice. O partido tem até 5 de agosto para anunciar quem irá compor a chapa. “Nenhum partido anunciou seu vice ainda. A gente não foge de um filiado ao PSL ou de algum militar que esteja na ativa. A nossa lagoa é muito pequena para pegar um vice, mas vai sair um de qualquer maneira”, disse o deputado. O candidato do PSL discursou por 55 minutos para uma plateia inflamada que encheu o salão do Centro de Convenções Sul-América, no centro do Rio de Janeiro, com capacidade para 3 mil pessoas. “Eu sei o desconforto que venho causando. Eu sou o patinho feio desta história, mas tenho certeza que seremos bonito brevemente”, disse Bolsonaro.

Os convencionais do PDT aprovaram uma resolução autorizando a Executiva Nacional a negociar as alianças para o primeiro turno das eleições e o vice de Ciro Gomes. O PSC também vai articular um vice que agregue apoios, mas o candidato demonstrou disposição de ter uma mulher na sua chapa.

O PSol formou uma chapa puro sangue: Sônia Guajajara será a candidata a vice de Boulos. O partido, no entanto, disputará as eleições de outubro coligado com o PCB, que realizou convenção na última sexta-feira e aprovou a aliança. O PSTU optou por não fazer coligações. O vice de Vera Lúcia será Hertz Dias.

Calendário de convenções nacionais

Já aconteceram

Data Partido Candidato Cidade 20/7 PDT Ciro Gomes Brasília 20/7 PSC Paulo Rabello de Castro Brasília 20/7 PSTU Vera Lúcia São Paulo 21/07 PSOL Guilherme Boulos São Paulo 21/07 Avante Sem pré-candidato Belo Horizonte 21/07 PMN Sem pré-candidato Brasília 22/07 PSL Jair Bolsonaro Rio de Janeiro

Vão acontecer