Eleito deputado, Alexandre Frota pode ser preso por dever mais de R$ 60 mil em pensão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Alexandre Frota, 54, eleito por São Paulo, está enfrentando um processo movido por seu filho, Mayã Frota, 18, que envolve uma alta dívida com pensão alimentícia. Ele poder ser preso.

Segundo o jornal Extra, a dívida já passa de R$ 60 mil. Durante o período eleitoral, como Frota era candidato a deputado, ele não poderia ser preso por falta de pagamento da pensão. Agora, o processo entra em uma nova fase com o término da fase de campanha.

A Justiça do Rio não confirmou a informação por se tratar de um processo em segredo de justiça. Procurados, Alexandre Frota e seu advogado não se manifestaram até a publicação deste texto. O filho dele, Mayã, também não respondeu a reportagem.

No domingo (7) à tarde, após a divulgação do resultado das eleições, Mayã, criticou o fato de o pai ter sido eleito. Ele ainda afirmou que foi bloqueado por Frota nas redes sociais.

"Eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, eu não sei", afirmou Mayã, em mensagem no Twitter.

O rapaz de 18 anos é filho da personal trainer Samantha Lima Gondim, que foi namorada de Frota na década de 1990. Há três anos, Mayã foi entrevistado pelo site Ego, e disse que sonhava seguir a carreira de modelo. Na ocasião, ele disse que não tinha contato com o pai desde 2013.

Em um vídeo feito ao vivo pelo Facebook, Alexandre Frota respondeu ao filho. "Hoje, fui surpreendido por uma mensagem do meu filho, que está atualmente morando na Bélgica. Ele disse que não entende como eu fui eleito e não vou deixá-lo sem resposta", afirmou.

"Eu fui eleito com mais de 152 mil votos, porque essas pessoas acreditaram no meu trabalho que vem sido feito desde 2013. Essas pessoas não foram preconceituosas, falsas e moralistas", disse Frota.

Sobre o fato de quase ter sido abortado, Frota diz que isso nunca foi uma opção. "Eu nunca quis abortar você até porque essa opção seria de sua mãe. Sempre fui contra o aborto. Hoje você tem 18, está prestes a fazer 19 anos e deveria conhecer toda a minha história", ponderou o ator.

Frota ainda confrontou o fato de ter sido ator pornô e viciado em drogas. "Eu fui ator da TV Globo, e quando eu me tornei ator pornô, você já tinha quatro anos. E, desse trabalho, você estudou, comeu e se vestiu. Tudo, com o dinheiro da pornografia. Durante muito tempo, você e sua mãe foram sustentados com esse dinheiro".