Eleito no Acre diz quer unir estado governado há décadas pelo PT

Folhapress

RIO BRANCO, AC (FOLHAPRESS) - Em entrevista após o encerramento da apuração, Gladson Cameli (PP) eleito governador no Acre, afirmou que fará um governo para todos os cidadãos, e fazendo parceria com as 22 prefeituras do estado, não fazendo distinção da legenda no poder. O estado esteve sob comando do PT por duas décadas

"A partir de agora, neste exato momento, eu desço do palanque. Serei governador de todos, dos que votaram e dos que não votaram", disse ele.

Gladson Cameli afirmou que procurará o atual governador, Tião Viana (PT), ainda nesta segunda (8), para tratar da transição.

O senador declarou que quando assumir de fato o governo, em 2019, vai tirar do papel todas as suas promessas de campanha. "Não vai ficar só no discurso".