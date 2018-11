Eleitor usa marreta pra destruir urna em SC

Folhapress

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Uma urna foi destruída a golpes de marreta por um homem de 25 anos em Morro da Fumaça, município do sul catarinense. O caso ocorreu no Escola de Educação Básica Maurina de Souza Patrício no começo da tarde, segundo o TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral).

Morador do município, ele entrou na seção eleitoral com a ferramenta escondida dentro de uma sacola plástica. O homem foi contido por eleitores que estavam no colégio até a chegada da Polícia Militar.

Não foi informada a identidade do homem. De acordo com o TRE-SC, as mídias onde ficam computados os votos não foram afetadas pelos golpes e os dispositivos puderam ser inseridos em uma urna eletrônica reserva e, portanto, nenhum voto já computado foi perdido.

O homem não se manifestou favoravelmente a nenhum candidato antes do ataque. Segundo a lei, a pena em casos como esse pode ser de reclusão por até dez anos.