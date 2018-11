Eleitores enfrentam instabilidade no site do TSE e não encontram seção eleitoral

Folhapress

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitores que consultaram o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) neste domingo (7), para encontrar o endereço do local de votação, relataram problemas no sistema.

Segundo o TSE, a dificuldade é resultado do grande número de acessos simultâneos.

O professor Antonio Reis diz que, ao fazer a busca no site do órgão, recebeu a mensagem de que o nome não havia sido encontrado.

"Eu cadastrei a biometria no ano passado e fiquei na dúvida se meu endereço de votação havia mudado", conta. "Por isso fiz a consulta no site antes de sair de casa."

Reis foi até a faculdade onde votou na eleição de 2016, no Butantã, zona oeste, verificou que sua seção era a mesma e conseguiu votar normalmente.

A figurinista Larissa Azevedo também não encontrou seu endereço no site do TSE.

Ela foi até a Vila Antonieta, na zona leste, onde votou na eleição de 2016, mas lá foi informada de que seu local havia mudado para a Consolação, na região central.

"Estou correndo para lá agora", disse a figurinista, às 16h.

O TSE recomenda que os eleitores que tiverem problemas no acesso busquem também os sites dos tribunais regionais eleitorais (TRE) de suas localidades.