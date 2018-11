Eleitores pró-Bolsonaro fazem carreata no Centro Cívico, em Curitiba

Redação Bem Paraná

Eleitores pró-Bolsonaro realizam uma carreata em Curitiba na tarde deste domingo (30). A manifestação começou tímida com cerca de 70 carros, 50 motocicletas e 600 pessoas, e depois ganhou corpo com 2500 participantes, segundo dados da Polícia Militar, atualizados nesta segunda-feira, 1 de outubro. A manifestação no Centro Cívico, na altura da Praça Nossa Senhora de Salete, afeta linhas do transporte coletivo.

Estão sendo desviados os ligeirinhos Inter II nos dois sentidos, Boqueirão/Centro Cívico, Barreirinha/Guadalupe, Caiuá/Cachoeira e Curitiba/Tamandaré. As estações Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa estão desativadas. Os ligeirinhos que deveriam parar nessas estações estão parando na estação Prefeitura. As outras linhas que estão sendo desviadas são: Interbairros I anti-horário, Marechal Hermes/Santa Efigênia, Ahú/Los Angeles, Parque Tanguá e Linha Turismo.

Em todo o País - Manifestantes em nove estados brasileiros saíram às ruas na manhã deste domingo (30) para participar de atos a favor de Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência da República. Em carreatas ou passeatas, eles protestaram em 20 cidades, incluindo várias capitais, como Belo Horizonte e Brasília.

No Paraná, uma manifestação pró-Bolsonaro também aconteceu na manhã deste domingo (30), em Foz do Iguaçu, reunindo cerca de 2 mil pessoas.

No sábado - No sábado (29), A manifestação Mulheres contra Bolsonaro reuniu milhares de mulheres no Centro de Curitiba.Segundo o organizadores do evento, na rede social Facebook mais de 12 mil mulheres confirmaram a presença no evento. A concentração foi na Boca Maldita, Centro de Curitiba. De lá as manifestantes sairam em passeata pelo Calçadão da XV de Novembro em direção a Praça Santos Andrade, onde fica o prédio da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Segundo os organizadores do evento, 50 mil pessoas participaram do ato. Já a Polícia Militar estimou em apenas dois mil o número de participantes.