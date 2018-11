Eleitores reclamam de supostos problemas em urna em Moema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitores de uma seção no bairro Moema, zona sul de São Paulo, reclamaram de supostos problemas na urna eletrônica no início da tarde deste domingo (7).

Segundo uma representante da equipe de logística do TRE no local, houve confusão em uma das seções. A Polícia Militar, que mantém agentes na entrada dos locais de votação, foi convocada pela equipe à seção no primeiro andar.

Eleitores teriam se exaltado, alegando que a foto de Jair Bolsonaro (PSL) não apareceria ao digitarem o número do candidato. Outros alegaram que, ao completarem a votação, aparecia uma mensagem na urna informando que o voto estava sendo computado, mas o carregamento não chegava a 100%.

Segundo a representante do TRE, o tribunal informou que a mensagem é normal, e todos os votos foram devidamente computados.

Paloma de Oliveira, 37, estava na fila por volta das 14h30. A gerente de projetos disse ter estado na seção mais cedo, por volta das 12h, e presenciado a desordem, o que a fez sair e retornar mais tarde.

Na fila, ela contou que recebeu informações sobre erros na urna via Whatsapp e Facebook, e falava alto com outros eleitores ao redor sobre o assunto.

Fernanda Cunha, 24, designer que havia acabado de votar, descreveu que o campo reservado ao primeiro dígito do voto para presidente estava piscando, o que achou estranho. Ela disse que isso não aconteceu na escolha para outros cargos. "Eu nunca vi número piscante em urna", disse.

A publicitária Cláudia Félix, 53, que votou na mesma seção, contou que o campo para o primeiro dígito piscou na escolha para todos os cargos, e não estranhou o fato. "Eu acho que é assim mesmo. Eu confio na urna". De fato, é normal o campo do primeiro dígito piscar.