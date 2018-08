Eletrobras vive semana decisiva para viabilizar leilão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta semana será decisiva para o futuro das distribuidoras da Eletrobras: trata-se da última janela, antes das eleições de outubro, para aprovar o projeto de lei que viabiliza a venda das empresas ao setor privado, segundo analistas do setor.

A princípio, o leilão para privatizar as distribuidoras do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e do Acre está previsto para 30 de agosto.

Para atrair investidores, porém, o mercado considera necessário aprovar um projeto de lei que transfere dívidas bilionárias das empresas para a conta de luz do consumidor. A medida seria uma forma de evitar um cenário ainda pior: a liquidação das companhias.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas falta o aval do Senado, que prometeu travar o projeto.

Segundo um analista que acompanha as negociações de perto, esta será a última semana possível para sensibilizar os senadores.

Uma estratégia será negociar com a bancada mineira do PT para auxiliar na busca por assinaturas ao requerimento de urgência do projeto.

O texto, além de viabilizar a venda das distribuidoras, trouxe uma emenda que amplia o prazo de concessão de geradores hidrelétricos, com objetivo de resolver uma disputa bilionária do setor.

Uma das beneficiadas pela resolução seria a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), controlada pelo governo mineiro -liderado por Fernando Pimentel (PT).

Das seis distribuidoras colocadas à venda pela Eletrobras, uma já foi vendida: a Cepisa (Piauí), para a Equatorial Energia.

Além das quatro distribuidoras no Norte do país -cuja venda depende da aprovação do projeto-, há o caso da Ceal, distribuidora de Alagoas. Sua venda está travada por uma decisão liminar do STF (Supremo Tribunal Federal).