Eliana Pedrosa cresce e se isola na liderança no DF, aponta Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada distrital Eliana Pedrosa (Pros) se isola na liderança para o governo do Distrito Federal, aponta pesquisa Ibope divulgada nesta quarta (12), com 23% das intenções de voto.

Já a disputa pelo segundo lugar apresenta empate técnico entre Alberto Fraga (DEM), com 13%, Rodrigo Rollemberg (PSB), com 12%, e Rogério Rosso (PSD), com 10%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada em 24 de agosto, os quatro candidatos estavam tecnicamente empatados -Eliana (14%), Rollemberg (12%), Fraga (10%) e Rosso (8%).

Em seguida, de acordo com o último Ibope, aparecem Ibaneis (MDB), com 7%, Miragaya (PT), com 4%, General Paulo Chagas (PRP), com 3%, Alexandre Guerra (Novo) e Fátima Sousa (PSOL), com 2% cada, e Renan Rosa (PCO), com 1%. Guillen (PSTU) não alcançou 1% na pesquisa.

Brancos e nulos somam 31%, enquanto 12% não sabem em quem votar.

Pelo Senado, estão tecnicamente empatados Leila do Vôlei (PSB), com 24%, Cristovam Buarque (PPS), com 21%, e Izalci (PSDB), com 20%. Cristovam busca a reeleição.

O Ibope entrevistou 1.204 eleitores nos dias 9, 10 e 11 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-06394/2018 e no TRE como DF-04805/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.