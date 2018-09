Eliana Pedrosa lidera no DF com 20%, segundo Datafolha

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A disputa pelo governo do Distrito Federal tem Eliana Pedrosa (Pros) na liderança das intenções de voto, aponta pesquisa Datafolha.

O levantamento mostra quatro candidatos tecnicamente empatados no segundo lugar.

Eliana foi de 18% na pesquisa estimulada divulgada há duas semanas para 20%. Ela está tecnicamente empatada no limite da margem de erro -que é de três pontos percentuais- com Alberto Fraga (DEM), que foi de 10% para 14%.

Nesse caso, o Datafolha considera que a probabilidade é de que o candidato com maior percentual esteja de fato na frente.

Tecnicamente empatados com Fraga estão Ibaneis (MDB), que subiu de 4% para 13%, Rodrigo Rollemberg (PSB), que foi de 15% para 12%, e Rogério Rosso (PSD), de 12% para 11%.

A lista segue com General Paulo Chagas (PRP), 5%, Miragaya (PT), 3%, Alexandre Guerra (Novo), 2%, e Fátima Sousa (PSOL), 2%.

Renan Rosa (PCO) e Guillen (PSTU) não atingiram 1%. Brancos e nulos aparecem com 14% e os que não souberam opinar somam 4%.

Em eventual disputa de segundo turno entre Eliana e Fraga, a candidata do Pros vence com 41% a 31%. Contra Rollemberg, Eliana vence com 47% a 25%. Se disputar com Rosso, ela fica com 39% contra 32%.

Para o Senado, Leila do Vôlei (PSB) lidera, depois de avançar de 22% para 31%. Cristovam Buarque (PPS) oscilou de 21% para 23%. Izalci (PSDB), que estava com 20%, agora aparece com 18%.

No levantamento (registro DF 05089/2018 no TSE), contratado pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, foram ouvidos 914 eleitores entre terça (18) e esta quarta-feira (19). O nível de confiança é de 95%.