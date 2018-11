Eliminada na Liga das Nações, França vence Uruguai em amistoso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do fim de sua série invicta, a França voltou a vencer nesta terça-feira (20). Em amistoso disputado diante do Uruguai no Stade de France, em Saint-Denis, os campeões da Copa do Mundo de 2018 levaram a melhor e bateram os sul-americanos pelo placar de 1 a 0.

O jogo foi o primeiro da França após a derrota por 2 a 0 diante da Holanda na última sexta-feira (16) pela Liga das Nações da Europa 2018/2019. Antes, os franceses chegaram a 15 partidas de invencibilidade, com 11 vitórias e quatro empates. O tropeço, aliado com o empate da seleção laranja com a Alemanha na segunda-feira (19), determinou a eliminação dos "Bleus" na Liga das Nações.

Apesar da boa vitória sobre o Uruguai, o técnico Didier Deschamps perdeu o atacante Kylian Mbappé, que se machucou no primeiro tempo do jogo. O camisa 10 ainda deve passar por exames para saber quando poderá entrar em campo pelo Paris Saint-Germain.

A atual campeã do mundo recebeu uma notícia ruim no primeiro tempo: aos 36 min, Kylian Mbappé precisou ser substituído. O camisa 10 dividiu na área com o goleiro Martín Campaña, caiu no chão e sentiu o ombro direito. Acabou dando lugar a Florian Thauvin.

O triunfo da França foi garantido no começo do segundo tempo. Logo aos 6min, a arbitragem marcou um pênalti contra o Uruguai, após um toque de mão de Bruno Mendez na bola dentro da área. Na cobrança, Olivier Giroud mandou para as redes e fez o único gol da partida.

Em outro amistoso importante do dia, a Itália derrotou os Estados Unidos por 1 a 0. O gol da Azzurra foi marcado pelo meio-campista Politano, que atua na Inter de Milão, aos 49min do segundo tempo.

LIGA DAS NAÇÕES

Portugal enfrentou a Polônia, nesta terça-feira (20), em um jogo que não valia muita coisa para nenhum dos dois times. Os portugueses, já classificados para a semifinal da Liga das Nações, empataram com poloneses, já rebaixados para a Liga B, por 1 a 1 no Estádio Don Afonso Henriques, em Guimarães. Cristiano Ronaldo foi outra vez a ausência mais sentida. O atacante não é convocado desde a Copa do Mundo. Antes do jogo contra a Polônia, o técnico Fernando Santos evitou falar sobre o futuro dele, mas disse que o camisa 7 está fechado com o time.

Dentro de campo, os portugueses abriram o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Renato Sanches cobrou escanteio na primeira trave, e André Silva fez de cabeça.

Já na etapa final, Danilo Pereira cometeu pênalti em Milik e foi expulso. O próprio Milik foi para a cobrança e marcou, mas o árbitro mandou voltar por invasão na área. Na repetição, ele voltou a balançar as redes e deixou tudo igual aos 20 minutos.

Portugal já está garantido na semi e termina o grupo 3 com oito pontos, enquanto a Polônia acaba na lanterna da chave com dois pontos, o que custou o rebaixamento. Os outros três semifinalistas são Holanda, Suíça e Inglaterra.