Eliminado do BBB, Gustavo culpa Hana e diz que saiu por falta de sorte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado nesta terça-feira com quase 80% dos votos em um paredão triplo que também contou com Hariany e Paula, o médico Gustavo atribuiu sua saída do BBB 19 a uma "falta de sorte".

Em entrevista ao GShow, o ex-brother alegou que o azar foi determinante para a sua eliminação.

"O BBB não é só um jogo de competência. É preciso ter sorte também. E isso faltou para o meu grupo", disse o médico. "Em uma semana nós perdemos tudo, um azar danado. Perdemos anjo, perdemos líder, pegamos o monstro. Não é possível!"

Além da falta de sorte, contudo, Gustavo também atribui parcela da culpa por sua eliminação a Hana, que o indicou ao paredão.

"Eu não era a primeira opção de voto de ninguém lá dentro. A não ser da Hana", afirmou. "Ela ganhou a prova do líder e mudou o voto em cima da hora, porque ela ia votar na Tereza. E Hana e eu temos energias que não batem".

Gustavo não poupou críticas à sister. "A personalidade dela é muito forte, fala muito alto, é exibida demais. Me incomodava", disse o médico.

Gustavo foi o eliminado desta terça-feira (29) no primeiro paredão triplo desta temporada. O "brother" teve 78,94% dos votos na disputa pela permanência na casa com Paula (14,45%) e Hariany (6,61%). Enquete do F5 com os seus leitores já mostravam que Gustavo deixaria o programa.

Antes de anunciar o eliminado, Tiago Leifert destacou que o jogo é dinâmico. "Se você acha que tem a cartilha do BBB, eu sugiro que você rasgue a cartilha hoje. Porque ela só vale quando tem contexto", disse. "Quem ficar, acordou para o jogo. Quem sai hoje é o Gustavo", sentenciou.

O "brother" recebeu o abraço emocionado dos colegas e, antes de sair, entregou lembranças para Maycon e Diego. "Galera, obrigado. Desculpa alguma coisa. A única coisa que eu queria dizer é humildade da vitória, e sabedoria da derrota", disse antes de sair da casa.