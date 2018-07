Ellen DeGeneres dá desconto de R$ 41 milhões e vende mansão a executivo da Netflix

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora americana Ellen DeGeneres, 60, vendeu, em junho, a sua mansão em Montecito, na Califórnia. O comprador foi o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, que conseguiu um desconto de R$ 41 milhões na compra.

A mansão foi posta a venda em 2015 por R$ 168,5 milhões. Em um acordo com o executivo, Ellen acabou vendendo por apenas R$ 127 milhões, segundo noticiou a revista Variety.

Nesse vai e vem compras e vendas de grandes propriedades, Sarandos repassou a sua antiga casa, com vista para o mar, em Malibu, por R$ 78 milhões ao cantor Robbin Williams. A região foi habitada por celebridades como o cantor Neil Diamond, o empresário Michael Eisner e a modelo Cindy Crawford.

Ellen havia pago R$ 107 milhões pela casa de 930 m², em 2013. Com isso, ainda saiu no lucro. O imóvel tem projeto original do arquiteto americano Wallace Frost. São seis quartos, nove lareiras, bibliotecas e uma sala dedicada à projeção de mídia.

A apresentadora mexeu na casa e construiu um pavilhão anexo, com uma área de bronzeamento, uma sala de jantar e uma cozinha a céu aberto com forno de pizza. Ao ar livre há duas piscinas e quadras esportivas. O terreno é rodeado por oliveiras, eucaliptos e outras plantas que compõem os jardins.

Sarandos e sua mulher, Nicole Avant, gostam de investir em imóveis. Eles ainda mantêm uma elegante mansão no Hancock Parl, em Los Angeles. Eles compraram o imóvel, que pertenceu ao casal já divorciado Melani Griffith e Antonio Bandeiras, em 2015 por R$ 56 milhões.