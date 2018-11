Ellen Rocche vai à festa para escolha do samba-enredo da Rosas de Ouro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola de samba Rosas de Ouro definiu na noite desta sexta-feira (28) o samba-enredo que irá apresentar no segundo dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Em junho, a agremiação já havia escolhido o enredo: Viva Hayastan!.

O enredo do Carnaval 2019 da escola é uma "homenagem ao povo armênio, que sofreu um dos maiores genocídios da história mundial". Presidente da Rosas de Ouro, Angelina Basílio afirmou que era uma honra prestar essa homenagem à Armênia.

Composto por Didi Pinheiro, Vinicius, Marcinho JK, Fernando de Paula, Rafael Souza e Bolt Mascarenhas, o samba "Tem que Respeitar a minha Identidade" foi o escolhido na noite desta sexta. No Carnaval 2018, a Rosas de Ouro ficou em oitavo lugar ao homenagear os caminhoneiros.

Há quase 12 anos na Rosas, a atriz e rainha de bateria Ellen Rocche compareceu ao evento para prestigiar a escola ao lado do namorado, o nutricionista Rogério Oliveira. A atriz estava com vestido azul colado e mostrou toda desenvoltura e samba no pé.

Além dela, a ex-panicat Thais Bianca também marcou presença no evento. Ela é uma das musas da escola de samba.