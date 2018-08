Ellie Goulding escolhe anúncio de jornal para anunciar seu noivado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ellie Goulding, 31, escolheu um jeito bem tradicional de anunciar o noivado com Caspar Jopling: um anúncio no jornal The Times.

"É anunciado o noivado entre Caspar, filho de Sr.Hon Nicholas Jopling de Yorkshire e Sra. Jayne Warde-Aldam de Yorkshire, e Elena, filha do Sr. Arthur Goulding de Herefordshire e Sra. Tracey Sumner de West Midlands", diz o anúncio.

Os fãs, contudo, preferiram a forma mais moderna e postaram o modesto anúncio nas redes sociais.

Goulding e o vendedor de obras de arte Jopling estão juntos há 18 meses.

O noivo usou seu perfil no Instagram para fazer uma declaração de amor à cantora. "Posso passar o resto da minha vida com essa pessoa verdadeiramente extraordinária e linda. Ninguém me fez me sentir mais cheio de vida, conhecimento, alegria ou amor."