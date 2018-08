Elon Musk desiste de fechar capital da Tesla

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Dezessete dias depois de causar rebuliço no mercado financeiro ao anunciar em um tuíte que fecharia o capital da Tesla, Elon Musk, seu presidente-executivo e fundador, voltou atrás e afirmou que a montadora de carros elétricos continuará com as ações cotadas em Bolsa.

"Acredito que o melhor caminho para a Tesla é continuar uma empresa pública", escreveu Musk no site da empresa no fim da noite de sexta-feira (24).

O empresário disse ter tomado a decisão após consultar acionistas, os grandes e os pequenos. Logo depois, diretores da empresa divulgaram comunicado em que afirmaram apoiar a manutenção de Musk no comando da empresa.

No dia 7, o empresário provocou polêmica com um tuíte em que dizia cogitar fechar o capital da Tesla quando as ações chegassem a US$ 420 (o equivalente hoje a R$ 1.700) e que o financiamento para a compra dos papéis estava garantido. Naquele dia, as ações subiram 11% em reação à publicação e fecharam cotadas a US$ 379,57.

Dias depois, publicou nota em que dizia haver um fundo árabe interessado em financiar a operação.

O episódio levou a SEC (Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos) a abrir uma investigação.

Uma lei de 1934 proíbe que empresas com ações na Bolsa anunciem planos para comprar ou vender títulos se seus executivos não têm a real intenção de fazê-lo, não tiverem os meios para fechar o negócio ou se querem manipular o preço das ações.

No dia 17, os papéis da empresa despencaram após Musk dizer ao jornal The New York Times que seu tuíte não havia sido revisado e que vivia o seu pior ano.

O sul-africano Musk, que também é fundador do Space X -empresa de sistemas aeroespaciais-, tenta resolver os problemas de atraso na produção do sedã Model 3, primeiro carro da Tesla a ser fabricado em grande escala, e tornar a montadora rentável ainda neste semestre.