Elton John e o príncipe Harry lançam fundo contra HIV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Elton John e o príncipe Harry anunciaram nesta terça-feira (24) o lançamento de um novo fundo internacional de US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 4,4 bilhões) para "quebrar o ciclo" de transmissão do HIV. O projeto visa os homens jovens, entre os quais a infecção pelo vírus está em ascensão.

"Os jovens são o único grupo etário em que as infecções pelo HIV estão aumentando e não diminuindo", afirmou o cantor e ativista, ao anunciar o lançamento do "MenStar Coalition" no segundo dia da conferência internacional sobre a Aids.

Fazem parte da iniciativa a ONU, a organização internacional Unitaid e o plano de emergência americano de combate à Aids, conhecido como Pepfar.

De acordo com Elton John, os homens entre 24 e 35 anos têm acesso a exames e tratamentos que estão "em uma taxa inaceitável".

No passado, muito foi feito para proteger mulheres e meninas, mas "não podemos resolver este problema cuidando de apenas metade das pessoas", disse.

Nesta segunda-feira (23), um grupo de 47 pesquisadores de HIV publicou na revista científica The Lancet um alerta sobre o tema.

Segundo os especialistas há uma estagnação do financiamento para pesquisas e campanhas contra o HIV, o que está prejudicando esforços para conter o avanço da doença.

Cerca de 37 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com o vírus HIV e com a Aids, de acordo com a ONU -e há cerca de 1,8 milhões de novos casos todos os anos.

O Ministério da Saúde afirma que há mais de 880 mil brasileiros com o vírus.