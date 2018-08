Elza Soares grava 'O Tempo Não Para' e diz ser mensagem forte em dias tão sombrios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Elza Soares, 81, divulgou uma versão da música "O Tempo Não Para", composta por Cazuza e Arnaldo Brandão. A canção estará na trilha da novela "O Tempo Não Para", que estreou nesta terça (31) na faixa das sete da Globo.

"Cazuza continua vivo, mostrando pro mundo a sua capacidade de ver as coisas lá na frente. Ele viu o futuro repetir o passado. Em dias tão sombrios como hoje, é uma mensagem muito forte, como se ele estivesse escrevendo agora", disse Elza, em nota.

A cantora disse ainda que Cazuza sempre foi amor da vida de todo mundo e que todos os cantores e artistas deveriam ter a honra de estar perto dele, "como eu tive de conviver ao lado dele". "E gravar essa música foi uma mensagem muito viva, como se ele estivesse aqui presente. Amo Cazuza. Amo a mensagem dele. É isso que eu sinto, o tempo não para. Porque o tempo não para mesmo, Cazuza."

Com elementos eletrônicos, a versão de Elza Soares foi gravada no estúdio Tambor, no Rio, com produção de Rafael Ramos. A canção está disponível em todas as plataformas digitais pela gravadora Deck.

A narrativa principal do folhetim mostra o romance entre o jovem ricaço Samuca (Nicolas Prattes) e a mocinha do século 19 Marocas (Juliana Paiva), que permaneceu congelada por 132 anos até acordar em uma praia paulista.

Segundo o autor Mario Teixeira, o primeiro capítulo de "O Tempo Não Para" (Globo) será o único passado no século 19. Nesta quarta, os "congelados" já viverão em dias atuais. As cenas iniciais da trama terão muitos efeitos visuais, sobretudo para mostrar o naufrágio da embarcação onde estarão os Sabino Machado.

O casal de mocinhos se conhece na praia de Pernambuco, no Guarujá (a 86 km de São Paulo), após Marocas e sua família terem sofrido um acidente no século 19: ela e sua família estavam em uma embarcação que colidiu contra um iceberg. É paixão à primeira vista.

Autor da nova história, Mario Teixeira está confiante. "'Deus Salve o Rei' teve questões que foram sendo resolvidas, mas foi boa. A de agora é uma grande novela. Espero que seja como catapora: tem de pegar, como diria Silvio de Abreu [coordenador de dramaturgia]."

No dia 18 de maio, Elza Soares lançou o álbum "Deus É Mulher", cujo o título é um verso da faixa "Deus Há de Ser", composta por Pedro Luís, que arremata a seleção de 11 inéditas do álbum. Filha de uma lavadeira e de um operário, Elza lembra a infância em uma favela carioca e afirma: "Deus tem de ser mulher e mãe".