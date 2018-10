Em 18 anos, 24 filmes do Paraná chegaram ao grande circuito

Rodolfo Luis Kowalski

Em 18 anos, 24 filmes produzidos no Paraná chegaram às telonas de todo o Brasil. É o que revela levantamento feito pelo Bem Paraná com base em informações divulgadas pelo Observatório Brasileiro de Cinema e Audiovisual (OCA), ligado à Agência Nacional do Cinema (Ancine). Isso é equivalente a 1,6% dos 1.527 filmes produzidos em todo o país e que foram lançados comercialmente desde 1995.

Os dados da OCA constam na Listagem dos Filmes Brasileiros Lançados de 1995 a 2017, publicado em agosto último no site do Observatório. Importante destacar que o número de filmes produzidos no período é obviamente maior do que o que consta no relatório. Contudo, são apenas os filmes que constam na lista que entraram no circuito oficial de cinema, o que dá dimensão do quão grande é a dificuldade para se fazer a distribuição de um filme.

Mais difícil até do que lançar uma obra no Paraná, contudo, é conseguir viabilizá-la e torná-la rentável. Para se ter noção, os 24 filmes paranaenses conseguiram arrecadar 949.539,67 (média de R$ 39,6 mil por longa-metragem), com um público total de 150.230 pessoas (média de 6.260 por filme).

Até hoje, o filme com maior sucesso de público e renda foi Oriundi, da produtora Laz Audiovisual e dirigido por Ricardo Bravo. Lançado em 2000, foi filmado em Curitiba e conta a história de um imigrante italiano que comemora seu 93º aniversário, quando encontra uma mulher incrivelmente parecida com sua falecida esposa. Com Anthony Quinn e Letícia Spiller nos papéis principais, a obra arrecadou R$ 223.608 com bilheteria e levou 38.755 pessoas ao cinema.

Na segunda colocação (em termos de público) aparece a obra Curitiba Zero Grau, lançada oficialmente em 2012, e cujo enredo cruza a vida de um vendedor de automóveis, um catador de papeis, um motoboy e um motorista de ônibus em uma noite fria na Capital. A renda com o filme foi de R$ 47.125,51, com um público de 19.674 pessoas.

Em termos de renda, porém, é a animação Brichos - A floresta é nossa, lançada em 2012, que fica com a segunda posição. O filme conta a história dos habitantes da Vila dos Brichos, que precisam decidir o futuro de sua cidade, ameaçada de perder sua floresta para investidores-terroristas internacionais. Com um público de 16.593 pessoas, a obra arrecadou 134.098,41.

Retrato nacional: 1.527 filmes

Em todo o país, desde 1997 foram lançados comercialmente 1.527 filmes, a esmagadora maioria produzida em São Paulo ou Rio de Janeiro. Ao todo, 304,2 milhões de brasileiros foram ao cinema para assistir a essas obras (média de 199.210 por filme), que geraram uma renda de R$ 2,8 bilhões (R$ 1,82 milhão por filme).

Em termos de bilheteria, o filme de maior sucesso foi Minha Mãe é uma Peça 2, lançado em 2016 pela DiamondBack. Com um público total de 9,2 milhões de pessoas, a obra arrecadou R$ 125 mihões. Já em termos de renda, o destaque principal é Os Dez Mandamentos, também de 2016, que faturou R$ 116,8 milhões com um público total de 11,3 milhões de espectadores.