Em 1ª dia de 'A Fazenda', Ana Paula ganha carro e vira meme

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por ter causado muita confusão no "Big Brother Brasil 16", Ana Paula Renault, 36, chegou em "A Fazenda 10" com tudo. Isso porque só na primeira noite do reality, que estreou nesta terça (18), a mineira falou sobre sua expulsão do BBB, ganhou um carro de presente de Luana Alves e, claro, atualizou o estoque de memes da internet.

Enquanto na competição da Globo, Ana Paula ficou conhecida pelo jargão "olha ela" e, claro, por ter sido a primeira participante a ser expulsa por descumprir as regras. Ela foi eliminada automaticamente ao dar um tapa no rosto de Renan durante uma festa.

Na noite desta terça na Fazenda, ela comentou sua posição no BBB 16. "Que lugar você ficou, Ana? Quarto ou terceiro?", questionou Evandro Santo. "Eu fui expulsa", respondeu ela, em tom de deboche. Rafael, que estava na conversa, adicionou: "Deu na cara de alguém".

As expressões faciais da mineira ao longo da conversa também foram motivo para memes. Em alguns, ela aparece bocejando, em outros parece entediada.

Na prova do fazendeiro, que aconteceu também nesta terça, Sandro Pedroso e Luane Alves competiram pelo título. Luane chegou a ganhar um carro durante a disputa, o que emocionou ela e os companheiros, mas logo foi informada pelo apresentador estreante no programa, Marcos Mion, que ela deveria dar o prêmio a um colega. A escolhida foi, justamente, a ex-BBB Ana Paula Renaut.

Na internet, há quem aposte que Ana Paula estará entre as finalistas. "Ela aprendeu muito com o BBB, está observando bem cada um, malandra!", escreveu uma fã. "Que ela se entregue como se entregou no BBB! Se joga, Ana!", acrescentou uma seguidora.