Em Alagoas, adversários dos Calheiros iniciam campanha 'Renan, não'

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Na reta final da campanha, adversários do senador Renan Calheiros (MDB), candidato a reeleição em Alagoas, iniciaram um movimento nas redes sociais chamado "Renan, não".

A iniciativa foi puxada pelo prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB), que publicou um vídeo nas redes sociais citando os inquéritos aos quais o senador responde no âmbito da operação Lava Jato e pedindo que os eleitores alagoanos não reconduzam Renan ao Senado.

"A verdade é que no Brasil ninguém gosta de Renan. Como não gosta do [Michel] Temer [MDB], como não gosta do [José] Sarney [MDB], todos do mesmo partido [...] Alagoas tem uma chance de dar um exemplo ao Brasil: Renan senador não", afirma Palmeira.

Renan reagiu ao vídeo em uma rede social chamando o prefeito de Maceió de "ingrato, odiento, desequilibrado e covarde".

Segundo pesquisa Ibope divulgada há uma semana, Renan Calheiros aparece em primeiro lugar na disputa pelo Senado com 39% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Cunha (PSDB) com 37%, benedito de Lira com 23% e Maurício Quintela com 18%.