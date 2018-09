Em alta, Palmeiras tem 35,4% de chance de título no Brasileiro, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 1 a 0 sobre o Sport no Recife no domingo (23) deixou o Palmeiras, atual vice-líder, com 35,4% de chance de título no Campeonato Brasileiro, apontam os cálculos do site Chance de Gol publicados nesta segunda-feira (24).

A probabilidade alviverde, no entanto, ainda é inferior à do Internacional, que caiu para a terceira colocação da competição após empate por 1 a 1 com o Corinthians. O time colorado, que está atrás do time comandado por Felipão na classificação por ter saldo de gols inferior, tem 39,8% de chance de título, segundo os matemáticos do site.

Atual líder da Série A com um ponto de vantagem para Palmeiras e Inter, o São Paulo aparece com 13,8% de possibilidade de ser campeão depois de dois empates consecutivos contra Santos e América-MG, este último no sábado (22), no Morumbi.

O Flamengo, mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, aparece com 3,9% de chance a três pontos da liderança, índice inferior aos 6,8% do quinto colocado Grêmio. O Atlético-MG corre por fora com 0,4% de chance de título.

A análise leva em consideração critérios como local da partida —dentro ou fora de casa—, o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar. Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente.

Veja abaixo as possibilidades de cada time depois das partidas de domingo, de acordo com o site Chance de Gol. Os números podem sofrer alterações após a disputa de dois jogos desta segunda que fecham a 26ª rodada: Chapecoense x Fluminense e Vasco x Bahia.

Probabilidade de título (ordenados pela classificação no campeonato):

1 - São Paulo (51 pontos) – 13,8% de chances

2 - Palmeiras (50 pontos) – 35,4%

3 - Internacional (50 pontos) – 39,8%

4 - Flamengo (48 pontos) – 3,9%

5 - Grêmio (47 pontos) – 6,8%

6 - Atlético-MG (42 pontos) – 0,4%

Probabilidade de vaga na Libertadores (G6):

1 - São Paulo (51 pontos) – 99,5%

2 - Palmeiras (50 pontos) – 99,8%

3 - Internacional (50 pontos) – 99,9%

4 - Flamengo (48 pontos) – 96,9%

5 - Grêmio (47 pontos) – 98,6%

6 - Atlético-MG (42 pontos) – 78,9%

7 - Cruzeiro (37 pontos) – 13,2%

8 - Corinthians (34 pontos) – 2%

9 - Atlético-PR (33 pontos) – 4%

10 - Santos (32 pontos) – 6%

11 - Botafogo (32 pontos) – 0,05%

12 - América-MG (31 pontos) – 0,02%

13 - Fluminense (31 pontos) – 0,5%

Probabilidade de rebaixamento:

20 - Paraná (16 pontos) – 99,99%

19 - Sport (24 pontos) – 94,8%

18 - Vasco (25 pontos) – 48,5%

17 - Ceará (27 pontos) – 26%

16 - Chapecoense (28 pontos) – 23,1%

15 - Bahia (29 pontos) – 7,5%

14 - Vitória (29 pontos) – 54,5%

13 - Fluminense (31 pontos) – 5,4%

12 - América-MG (31 pontos) – 18,4%

11 - Botafogo (32 pontos) – 20%

10 - Santos (32 pontos) – 0,5%

9 - Atlético-PR (33 pontos) – 0,4%

8 - Corinthians (34 pontos) – 0,9%