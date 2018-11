Em amistoso inédito, Nova Zelândia derrota seleção brasileira no rúgbi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira excursão ao país, o All Blacks Maori, considerada uma espécie de seleção B de rúgbi da Nova Zelândia, venceu o Brasil por 35 a 3 neste sábado (10), no Morumbi.

O All Blacks Maori é uma equipe que realiza exibições pelo mundo, tendo em campo somente atletas de origem maori, uma das etnias nativas da Nova Zelândia.

O amistoso foi considerado histórico pelos representantes do rúgbi do Brasil. Tratou-se do primeiro confronto com um adversário considerado de elite do esporte.

Apesar do esforço do time brasileiro, a partida foi desigual e o primeiro try (que consiste em levar a bola oval até a linha final do campo adversário) foi marcado pela Nova Zelândia logo aos três minutos.

A única pontuação dos donos da casa foi em pênalti convertido por Josh, neozelandês naturalizado brasileiro.

Para quem compareceu ao estádio, uma das atrações foi ver os jogadores do All Blacks Maori fazerem o haka, dança típica do povo maori.

Os movimentos antes das partidas foram incorporados também pelos All Blcks, a seleção principal da Nova Zelândia e se tornaram sua marca registrada antes dos jogos.

O público não foi divulgado, mas os organizadores esperavam 35 mil pessoas no Morumbi neste sábado. Seria o maior público da história do rúgbi brasileiro.

Desde 2013, a CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) tem parceria com as autoridades neozelandesas para ajudar o desenvolvimento do esporte no país. Doze jogadores brasileiros já viajaram para estudar e treinar na Oceania.