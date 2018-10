Em ascensão, Coritiba vai enfrentar o segundo pior mandante da Série B

Silvio Rauth Filho

O Coritiba está em ascensão desde a chegada do técnico Argel Fucks. Em três jogos, um empate fora de casa e duas vitórias no Couto Pereira. Na próxima rodada da Série B, o time tenta a terceira vitória consecutiva contra um adversário em situação complicada. A partida será sábado (dia 13) às 19 horas, contra o Figueirense, em Florianópolis.

O Figueirense ainda não venceu desde a chegada do técnico Rogério Micale. Foram dois empates e duas derrotas.

Em casa, o jejum vem desde o período em que Milton Cruz era o técnico da equipe. A última vitória como mandante foi em julho. Desde então, seis partidas em casa, com quatro empates e duas derrotas.

Agora, o Figueirense é o segundo pior mandante da Série B, com quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. O Coritiba aparece como segundo melhor mandante, com nove vitórias, quatro empates e duas derrotas.

A má fase do time catarinense também passa por desfalques. Apenas quatro jogadores atuaram em todos as partidas com Rogério Micale: o goleiro Denis (ex-São Paulo), o lateral-esquerdo Diego Renan (ex-Cruzeiro), o zagueiro Cleberson (ex-Atlético-PR) e o meia Gustavo Ferrareis (ex-Inter). Por lesões e cartões, o técnico ainda não conseguiu repetir a equipe e utilizou 23 diferentes jogadores nas quatro partidas. Contra o Coxa, ele já sabe que não vai contar com Eduardo Bauermann, Renan Mota e Romarinho.

Já o Coritiba vive momento contrário. Conseguiu repetir a escalação pela primeira vez na Série B de 2018. Argel Fucks usou os mesmos 11 titulares nas vitórias sobre Juventude e Avaí. E tem boas chances de repetir novamente o time contra o Figueirense. Tudo vai depender da recuperação do lateral-esquerdo Abner, que sentiu dores musculares e está em tratamento.

Na classificação geral, o Coxa é o 8º colocado, com 43 pontos. O Figueirense está na 10ª posição, com 40 pontos.

O FIGUEIRENSE COM MICALE

Sampaio Corrêa 1x0 Figueirense

Figueirense 2x2 Atlético-GO

Londrina 2x0 Figueirense

Figueirense 2x2 São Bento

O JEJUM

Figueirense está há 6 jogos sem vencer em casa

O CORITIBA COM ARGEL

CRB 1x1 Coritiba

Coritiba 1x0 Avaí

Coritiba 2x1 Juventude