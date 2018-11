Em ato de campanha, Ciro recebe pedido para retirada de nome do SPC

Folhapress

SÃO CAETANO DO SUL, SP (FOLHAPRESS) - Durante ato de campanha em São Caetano do Sul, no ABC paulista, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, recebeu nesta terça-feira (2) um apelo de uma mulher que implorou para ele para retirar seu nome do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

Facilitar a limpeza do nome de endividados do sistema é uma das principais promessas de campanha do presidenciável.

Ao receber o pedido da cuidadora de idosos Maria Helena Alves Cristino, Ciro colocou as mãos sobre sua cabeça. Ele também conversou com trabalhadores na portaria da General Motors na cidade.

Além do ABC paulista, a agenda do candidato para esta terça (2) também incluiu visita à Baixada Santista.