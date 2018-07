Em boa fase, Bruno Henrique diz que terapia o ajuda no futebol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG no domingo (22), Bruno Henrique disse que está vivendo o melhor momento de sua carreira. Em entrevista ao SporTV, o jogador ainda citou um fator que ajudou a melhorar o seu futebol: fazer terapia.

"É o ano que mais fiz gols na carreira. Estou podendo ajudar o Palmeiras e fico feliz pelo momento. Com os anos vai ganhando muito no futebol. A terapia tem me ajudado bastante. O jogador tem várias coisas que cercam ele e não tem noção. Terapia está ajudando bastante e isso ajuda no futebol. Fico com a cabeça boa, mais tranquila e me ajuda no futebol", disse em entrevista ao Seleção SporTV nesta segunda (23).

Bruno Henrique também foi questionado sobre os vários gols tomados pelo time, que tem dificuldade em se manter na frente no placar, como aconteceu na vitória sobre os atleticanos por 3 a 2.

"É algo que o Roger está trabalhando. Ainda mais no campeonato Brasileiro. Nosso time sai bastante na frente e está trabalhando pra acabar com isso: sair na frente e manter o resultado. Pra gente matar o jogo logo e não ficar sofrendo como ontem", comentou.

O jogador ainda falou que se sente à vontade com a faixa de capitão. "Eu sou um cara que trabalha bastante, tento fazer todos os dias, melhorar a cada dia. Os treinamentos do dia a dia que vão fazer chegar no jogo e desempenhar um bom papel. Eu me vejo como uma liderança dessa forma, de trabalhar todos os dias", explicou.