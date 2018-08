Em Brasília, Cida discute ações para ampliar ações para a primeira infância

Antonio Trajano

A governadora Cida Borghetti esteve ontem, em Brasília, onde participou de uma série de audiências para tratar de assuntos de interesse do Paraná. Cida se reuniu com os ministros de Desenvolvimento Social, Adalberto Beltrame, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira. A governadora também esteve na Caixa Econômica Federal.

Na audiência com o ministro do Desenvolvimento Social, a governadora tratou da inserção do programa Criança Feliz, do governo federal, na Rede Mãe Paranaense. O programa da Secretaria de Estado da Saúde propõe a atenção materno-infantil desde o pré-natal e puerpério até o acompanhamento nos primeiros anos de vida das crianças.

O Criança Feliz busca, por sua vez, a integração entre os governos federal, estaduais e municipais para ações que busquem o desenvolvimento integral de crianças de zero a seis anos de idade, incluindo também a atenção às gestantes.

“O programa é baseado no Marco Legal da Primeira Infância, do qual fui relatora. A atenção nesta faixa etária é essencial para que a criança cresça e se desenvolva com qualidade de vida”, disse Cida. “As políticas públicas do Paraná, em especial na área da saúde, podem avançar com união desses dois programas”, ressaltou.

Infraestrutura

A governadora apresentou ao ministro dos Transportes, Valter Casemiro, os investimentos do governo na área de infraestrutura e as audiências públicas promovidas pelo Estado para discutir a nova delegação das rodovias que formam o Anel de Integração. “Essa é uma das etapas essenciais para a construção de um novo modelo de concessão, com mais obras e tarifas de pedágio menores. Já comunicamos as concessionárias que não haverá renovação dos contratos atuais”, disse Cida. Foi agendada uma nova rodada de reuniões com o governo.