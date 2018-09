Em Brasília, embaixadores do Futuro conhecem Palácio do Planalto

SMCS

A capital federal foi a “missão diplomática” de cinco estudantes da rede municipal de ensino, integrantes do projeto Embaixadores do Futuro da Prefeitura. Os jovens, entre 12 e 14 anos, participaram de uma programação muito especial, na quinta e sexta-feira (27 e 28/9), em Brasília, que incluiu visitas ao gabinete da Presidência da República e à Embaixada da China.

Os estudantes Carlos Henrique Ferreira (14), Ana Júlia Scheibe Reina (14), Maria Vitória Fredrigo (12), Julia Elciara de Oliveira (13) e João Vitor Vieira (12) estavam acompanhados das professoras Scheilla Maria Orlosqui e Ana Paula Morva. O Embaixadores do Futuro faz parte do programa Linhas do Conhecimento da Secretaria Municipal da Educação e foi proposto, no ano passado, pela Assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura.

Catetinho

A programação começou, na quinta-feira, em Brasília, quando os jovens embaixadores de Curitiba foram recepcionados, no aeroporto da capital federal, pelo coordenador de cerimonial da Prefeitura de Curitiba, Luiz Roberto Pinho Borges. Durante o primeiro dia, os alunos fizeram um passeio por importantes locais da cidade, como o Museu do Catetinho (residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek durante a construção de Brasília) e o templo da Boa Vontade.

“A visita ao Museu do Catetinho foi muito interessante. Aprendemos bastante sobre a história da construção de Brasília e visitamos, inclusive, o quarto onde o presidente Juscelino Kubitschek descansava”, conta a estudante Maria Vitória Fredrigo, da Escola Municipal Papa João XXIII. Segundo o jovem Carlos Henrique Ferreira, da E.M. São Miguel, durante o tour pelo templo da Boa Vontade, eles conheceram mais sobre a história do Egito e de religiões. “Foi uma experiência única, pois aprendemos muito sobre culturas”, completa Ana Júlia Scheibe Reina, da E.M. Julia Amaral Di Lenna.

Planalto

Na sexta-feira, os jovens embaixadores de Curitiba conheceram a Catedral de Brasília e foram ao Palácio do Planalto, onde foram recebidos pelo chefe de cerimonial adjunto, ministro Carlos Alberto Franco França, e conheceram o gabinete da Presidência da República. “O ministro, além de conversar conosco por mais de uma hora, nos levou para visitar várias áreas do Palácio do Planalto, inclusive o gabinete do presidente”, recorda a estudante Julia Elciara de Oliveira, da E.M. Maria Clara Brandão Tesserolli.

A programação foi encerrada com os estudantes participando de um coquetel, na embaixada da China, em comemoração ao 69º aniversário da Data Nacional do país asiático. Os jovens foram recebidos pelo embaixador Li Jinzhang e pela embaixatriz Huang Minhui. Eles também assistiram à apresentação da Orquestra Sinfônica de Zhejiang, província-irmã do Paraná. “Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as tradições de um país tão importante”, avalia João Vitor Vieira, da E.M. Prefeito Omar Sabbag.

Para a professora Scheilla Maria Orlosqui, gerente do programa Linhas do Conhecimento, a viagem a Brasília foi uma experiência única para os estudantes que integram o Embaixadores do Futuro. “Foi uma ação essencial para que os jovens tenham um olhar mais profundo de outras culturas, além de eles poderem ter um contato maior sobre os protocolos diplomáticos”, completa ela. A viagem dos estudantes foi a convite das embaixadas da China e Catar.

Projeto

O conhecimento da atividade consular e a abertura dos horizontes são os objetivos do Embaixadores do Futuro, que reúne 34 estudantes de 12 escolas da rede municipal de ensino. Para o projeto, foram selecionados estudantes das escolas que atendem a segunda fase do Ensino Fundamental (de 6.º ao 9.º ano).

Os jovens embaixadores de Curitiba participam, desde o ano passado, de atividades extracurriculares junto aos consulados presentes na capital. São aulas, palestras, visitas a museus e aos memoriais das nações e etnias que formaram a cidade. Os estudantes também fazem cursos de línguas oferecidos por parceiros, como o Instituto Cervantes, o Goethe-Institut, a Aliança Francesa e o Celin-UFPR.