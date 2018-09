Em Brasília, manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Manifestantes a favor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) fazem um ato na manhã deste domingo (30) em Brasília.

Com o mote #QuemMandouMatarBolsonaro, o grupo começou a se concentrar às 9h diante da Biblioteca Nacional, um dos cartões-postais de Brasília.

A maioria dos participantes veste camisas do Brasil ou com o rosto de Bolsonaro. Carros que passam pela concentração buzinam em apoio ao candidato.

Canções a favor do presidenciável são tocadas em um trio elétrico em ritmos como forró, reggaeton e sertanejo.

Do alto do carro de som, a organização do ato informou que o grupo vai se deslocar a partir das 10h, fazendo uma parada diante da Catedral de Brasília para agradecer pela recuperação do candidato.

Bolsonaro levou uma facada no dia 6 de setembro e estava internado desde então. Ele recebeu alta no sábado (29).

Um dos organizadores anunciou também que um familiar de Bolsonaro comparecerá ao ato, mas não informou quem.

No carro de som também foi avisado que apenas candidatos de partidos ligados ao capitão reformado poderiam discursar.