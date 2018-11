Em Brasília, organizadores estimam mais de 10 mil veículos em carreata em apoio a Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Terminou por volta das 12h45 deste sábado (6) carreata em apoio a Jair Bolsonaro (PSL) em Brasília.

Os organizadores estimaram em torno de 10 mil a 12 mil veículos na manifestação, menos da metade do mensurado em movimento semelhante, ocorrido no fim de semana passada.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que 25 mil veículos passaram pelo trajeto. Desta vez, a corporação explicou que não faria cálculos.

Para os apoiadores do candidato, a adesão foi menor porque a carreata ocorreu em horário de trabalho.

Os eleitores do presidenciável de direita saíram por volta das 10h do Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios, passaram pelo Congresso e seguiram até a Igreja Rainha da Paz, na altura do Setor Militar Urbano. Depois, voltaram ao mesmo local de partida.