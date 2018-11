Em busca de embalo, Vasco desafia o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - O Vasco enfrenta o Grêmio neste domingo, às 17h, em Porto Alegre, tentando embalar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time carioca vem de um triunfo no clássico contra o Fluminense e, com mais um bom resultado, praticamente encaminhará a própria salvação.

O Vasco começou a 33ª rodada em 13º lugar, com 38 pontos, apenas quatro à frente do Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Para o confronto na Arena do Grêmio, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán, suspenso. Ele será substituído por Ricardo.

Um dos trunfos do time é o centroavante Maxi López. O argentino vem se destacando nas últimas rodadas com gols importantes e lembrou que também já defendeu as cores do Grêmio. "Vai ser especial. Será muito difícil mas vamos tentar continuar essa sequência para somar pontos e sair do sufoco. Precisamos ficar mais tranquilos para o jogo seguinte em casa que vai ser muito importante", comentou.

O Grêmio tem apenas o Brasileirão para se preocupar agora. Mas como não tem mais chance de título, o objetivo é obter a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2019. A disputa é em particular contra o São Paulo.

A novidade diante do Vasco pode ser a volta de Luan. Os desfalques certos são o goleiro Marcelo Grohe, o zagueiro Kannemann e o meio-campista Ramiro, todos contundiso. No ataque, Everton está confirmado ao lado de Jael.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Paulo Miranda, Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Jean Pyerre; Jael, Everton. T.: Renato Gaúcho

VASCO

Martín Silva; Luiz Gustavo, Werley, Ricardo, Ramon; Willian Maranhão, Andrey, Yago Pikachu, Marrony, Fabrício; Maxi López. T.: Alberto Valentim

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Raphael Claus (SP)