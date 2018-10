Em busca de reação, América-MG enfrente reservas do Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na Libertadores, o Grêmio vai a Belo Horizonte enfrentar neste sábado (20) o América-MG, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a semifinal do torneio continental no meio da semana, o técnico Renato Gaúcho não deve escalar os titulares. Na terça, o tricolor estará em Buenos Aires, onde encara o River Plate pela primeira partida do duelo que garantirá uma vaga na final da competição.

Na quinta colocação, com 51 pontos, o Grêmio vê o título do Brasileiro cada vez mais distante -o líder Palmeiras tem 59 pontos. A situação é mais um motivo pelo qual a equipe técnica prioriza a Libertadores.

Já para o América, o confronto é questão de sobrevivência. Na luta para se manter na elite do futebol nacional, o time mineiro terá o retorno dos volantes Leandro Donizete e Wesley, que estavam suspensos.

Há seis rodadas sem vencer, o time de Minas está na 15ª colocação, com 33 pontos -dois a mais do que o Ceará, que encabeça a zona de rebaixamento.

Apesar dos resultados ruins nas últimas partidas, o técnico Adilson Batista não faz uma avaliação tão negativa do desempenho da equipe.

“Fizemos bons jogos. Tenho consciência de que poderíamos estar com uma pontuação melhor em função de alguns resultados que não obtivemos. Uma particularidade dessas equipes que estão liderando é o fato de também deixarem o adversário jogar. Então, marcamos bem, tivemos transições e penetrações. Poderíamos ter uma melhor sorte em alguns dos jogos”, disse o treinador.

Reencontrar a vitória neste sábado, mais do que o início de uma reação, manteria o mineiro fora da zona de rebaixamento.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Juninho, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Wesley e Gerson Magrão; Luan e Ruy. T.: Adilson Batista

GRÊMIO

Paulo Víctor; Madson (Leonardo), Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira (Juninho Capixaba); Michel, Kaio, Douglas, Jean Pyerre e Pepê; Thaciano. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (SP)