Em busca do seu primeiro triunfo fora de casa, Atlético-PR enfrenta o Vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vitória e o Atlético-PR se enfrentam neste sábado (17), às 18h, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora tenham objetivos diferentes, a vitória é importante e decisiva para os dois times.

A equipe paranaense, que tem 47 pontos na série A e ocupa a 8ª colocação na disputa, briga por uma vaga no G6. Em Salvador, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes busca também o seu primeiro triunfo fora de casa.

Na última quarta-feira (14), o Atlético-PR empatou com o Vasco por 1 a 1, no São Januário. O time acumula 13 vitórias, 8 empates e 13 derrotas.

Já o Vitória luta para deixar a zona de rebaixamento. Com 36 pontos, o rubro-negro ocupa o 18º lugar na disputa.

Em sua última partida, disputada na quarta (14), na Ilha do Retiro, o Vitória perdeu a chance de melhorar a sua posição ao empatar com o Sport por 0 a 0. O último triunfo do Vitória pelo Brasileiro aconteceu no dia 14 de outubro, na Arena Condá , diante da Chapecoense.

Para o jogo deste sábado, o Vitória não poderá contar com o lateral esquerdo Benítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fabiano deve ficar com a vaga.

Apesar do desfalque, o técnico João Burse conta com o retorno do centroavante Léo Ceará.

Historicamente, os dois times são equilibrados em confrontos diretos. Das 40 disputas, o Atlético-PR venceu 17. O Vitória ganhou 16, e 7 jogos terminaram empatados.

No Barradão, o último confronto entre as equipes, disputado em 9 de outubro de 2017, teve vitória atleticana por 3 a 2.

VITÓRIA

João Gabriel; Jeferson, Aderllan, Lucas Ribeiro e Fabiano; Willian Farias, Arouca e Léo Gomes; Erick, Léo Ceará e Lucas Fernandes. T.: João Burse

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González (Bruno Guimarães) e Wellington; Raphael Veiga, Marcelo Cirino e Nikão; Pablo. T.: Tiago Nunes

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Horário: 18h deste sábado

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)