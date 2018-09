Em Campinas, Haddad associa o tucanato ao PCC

Folhapress

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Candidato do PT à Presidência, o ex-prefeito Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira (25) que o PCC (Primeiro Comando da Capital) é uma das marcas da administração do PSDB no Estado de São Paulo.

Ao lado do candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes, Luiz Marinho, Haddad defendeu a renovação do governo, sob o argumento de que, após 24 anos, os tucanos não estão fazendo nada certo.

"Vocês conseguem falar uma marca do governo tucano nesses 24 anos?", perguntou ele aos militantes que lotaram a praça diante da Catedral Metropolitana de Campinas (SP).

Após ouvir e repetir as manifestações dos simpatizantes, como pedágio, merenda e construção de presídio, Haddad disse que por isso que os paulistas são lembrados no resto do Brasil. E acrescentou: "Vocês se esqueceram de outra coisa pelo qual eles se lembram no resto do Brasil. São três letrinhas: PCC", discursou.

Segundo colocado na corrida presidencial segundo o Ibope, Haddad afirmou, em entrevista, que há um caminho longo até o segundo turno.

"Pode não parecer. Mas dez dias, no momento atual, é muito tempo."

Sobre um palco improvisado no centro de Campinas, Haddad recomendou que os militantes não "entrem na onda da pesquisa" e afirmou que os adversários vão fazer de tudo para atrapalhar o campo progressista nas eleições.

Na chegada ao ato, Haddad foi instado a comentar a campanha de Geraldo Alckmin, que tem vinculado a hipótese de sua eleição à crise na Venezuela.

Em resposta, Haddad lembrou os anos de governo petista. E disse que quem rompeu o pacto democrático no Brasil, apoiando o impeachment de Dilma Rousseff e o governo Temer, foi o PSDB. E os tucanos deveriam se explicar.

Sem citar o primeiro colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), Haddad ressaltou a importância das próximas eleições.

"Ditadura, não. Está errado. Violência, não. Intolerância, não."

Ao discursar minutos antes, Marinho pediu empenho pelo voto no PT.

"Devemos isso ao Lula. Devemos isso a dona Marisa Letícia, que foi assassinada por pressão psicológica", apelou.