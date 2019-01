'Em campo, não tem grana', diz técnico do Inter sobre Fla e Palmeiras

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A diferença no poder econômico em relação a adversários como Palmeiras e Flamengo, destaques nas últimas janelas de transferências, não assusta o Internacional, segundo afirmou o técnico Odair Hellmann, que mantém sonhos para a temporada.

"Nós enfrentamos eles no ano passado, e foi de igual para igual. O Inter é grande como eles. A diferença momentânea é financeira, mas o Inter já teve uma capacidade maior de investimento. Hoje não temos, precisamos agir com criatividade nas movimentações de mercado. Não temos a mesma situação de Flamengo, Palmeiras, São Paulo. E o futebol brasileiro não é comprador, é vendedor de jogadores. Eles estão financeiramente à frente, mas o Inter tem mais de 100 mil sócios que ajudam muito o clube e também nos apoiam nos jogos e no dia a dia", disse o treinador.

Até agora, as movimentações de mercado do Inter foram apenas empréstimos com valores baixos, jogadores em fim de contrato que se transferiram apenas pelo salário ou trocas de atletas. O maior investimento foi R$ 1,5 milhão, pago de forma parcelada por 25% dos direitos econômicos de Guilherme Parede.

Na avaliação do treinador do Inter, no entanto, isso não muda em nada o enfrentamento aos clubes mais ricos e que movimentaram cifras muito maiores nesta janela de transferências.

"Dentro do jogo não entram estes R$ 100 milhões. Entra o jogador, mas em campo não tem grana. Há situações que fazem parte, mas às vezes se investe muito e não dá certo. Um exemplo: às vezes se compra um atacante por R$ 10 milhões, e ele faz dez gols; ou se pega um jogador emprestado em uma temporada, e ele faz seis; qual deu mais resultado? O campo de jogo é soberano. Uma coisa é a capacidade financeira, outra é formar um time e vencer competições. Nós estamos trabalhando para competir dentro do campo de jogo de igual para igual com qualquer time brasileiro", sublinhou o técnico.

Apesar do orçamento enxuto, o Internacional contratou sete jogadores para esta temporada até agora: Rodrigo Lindoso, Bruno, Matheus Galdezani, Neilton, Guilherme Parede, Rafael Sobis e Tréllez. Eles terão oportunidade de estrear no próximo domingo (20), quando o Inter abre o ano diante do São Luiz-RS, pelo Gauchão.