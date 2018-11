Em cartaz em SP, comédia 'Ex Bom É Exumado' trata divórcio com humor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dificuldades no casamento é um dos temas de "Ex Bom É Exumado", escrito, dirigido e produzido por Gal Spitzer, que também está no elenco. O espetáculo completa, em novembro, um ano em cartaz. Até aqui, foi visto por 10 mil pessoas em São Paulo.

O conflito tem início quando Luiza, adolescente interpretada pela atriz mirim Ellis Luise, filha de Gal na vida real e na peça, "atrapalha" o divórcio dos pais quando decide voltar mais cedo de um intercâmbio em Londres.

"Eu me baseei em experiências minhas e nas que já presenciei entre amigos e familiares", diz a autora.

No espetáculo, ao perceberem que a menina pode estar doente, seus pais, Dora e Zé Paulo (João Carlos Deon), decidem fingir que permanecem casados. Mas são frequentes as alfinetadas de Dora no ex, um engenheiro desempregado há oito meses e que a traiu.

"O final é emocionante. Eles explicam os motivos para as mentiras", diz Gal.

Esse é o primeiro espetáculo em que mãe e filha atuam juntas. "É bem esquisito, porque no palco somos pessoas diferentes, com ideias diferentes", diz Ellis. Já Gal descreve a experiência familiar como uma vivência "fantástica".